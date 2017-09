Por qué el conflicto laboral de los vigilantes de los aeropuertos interesa a todos los trabajadores.

Muchos trabajadores habréis vuelto ya de vacaciones, otros las acabaréis de iniciar, así que por exceso de trabajo o de relax es posible que acerca del conflicto laboral en el aeropuerto de Barcelona solo hayáis sido "informados" por la TV, por los contertulios que saben de todo en cualquier momento, por vuestro cuñao favorito, etc. etc. Así que vamos a intentar comprender el fondo del asunto de lo que ha sucedido en este conflicto hasta ahora.

Estamos hablando del conflicto que provocó las colas en los accesos al embarque en el aeropuerto del Prat de BCN. Es decir en el sitio ese donde te dicen que saques el ordenador de la maleta, que te quites los zapatos y los cinturones para pasar por el arco, donde te quitan el champú rizos molones de 30€ porque el bote es demasiado grande, etc. etc. Fundamentalmente donde vigilan que no entres al avión con bombas o con armas. No donde facturas el equipaje.

Este control lo efectuaba la Guardia Civil, que se supone que es precisamente uno de los cuerpos encargados de la seguridad en el Estado y cuyo personal está formado para ello. Pero claro, a algunos les mola más privatizar el servicio, así que cierto día dijeron que para qué poner a guardias civiles a vigilar cosas de armas y eso, porque tienen mucho lio y sobre todo porque por lo visto es que son unos privilegiados que cobran mucho. ¿Mucho comparados con quién? ¿Pues con quién va a ser? Comparados con los trabajadores de las empresas privadas de vigilancia y sobre todo con los de las empresas que algunos llaman multiservicios y que en Laboro se llaman cárnicas desde hace mucho tiempo, adjetivo que las describe muchísimo mejor en algunos casos. Pero no solo se trataba de que los guardias civiles cobraban mucho sino que además no les podían bajar el sueldo fácilmente y sin que se montara un pollo.

Para solventar este tipo de problemillas que te pueden causar los rojeras peligrosos se inventaron, entre otras muchas razones, las reformas laborales desde el 2010 tanto del PPSOE rojo como del PPSOE azul. Alguno estará diciendo que vaya una demagogia, que qué tendrá que ver la reforma laboral con el problema del aeropuerto. Pues no solo tiene algo que ver sino que es la verdadera raíz y causante directa del problema. Algunos querrían que se olvidara que la reforma laboral del 2011 del PPSOE rojo ya comenzó a dar cierta preferencia al convenio de empresa sobre los convenios sectoriales. Proceso que culminó con la reforma laboral del 2012 del PPSOE azul, que dio prefencia total al convenio de empresa sobre cualquier convenio sectorial al menos en el tema que más les importa, que es el salario. Gracias a esta prioridad han ido proliferando los convenios de empresa en los que curiosamente los trabajadores estaban y están de acuerdo en bajarse el sueldo, en algunos casos hasta poco más del SMI. ¿Que el convenio del sector dice que el salario son 15.000€ anuales? No hay problema, los trabajadores firman un convenio de empresa por el cual se bajan el salario a 10.000€ anuales. Como es obvio, puede ser más sencillo que estén de acuerdo en bajarse el sueldo unas limpiadoras, unos vigilantes o unos camareros que unos médicos o unos ingenieros, aunque podéis estar totalmente seguros de que padefos hay en todos los sectores, pero no en el mimo número o proporción. Por eso, estos convenios de empresa con recortes de derechos y salarios han sido especialmente abundantes en el sector de las empresas de vigilancia, fíjate que casualidad. Algunos incluso han llegado ante el TS y hay casos patéticos, como convenios en los que curiosamente los trabajadores no solo estaban de acuerdo en bajarse el sueldo sino además de forma retroactiva. También en casos en los que esas empresas curiosamente consiguieron contrataciones públicas de vigilancia, fíjate que otra casualidad más rojeras.

En resumen, que lo que a algunos les gustaría es extender este truco o método a otros muchos sectores y actividades. Es decir que si para vigilar que no metan bombas en los aviones se pueden poner a vigilantes de empresas contratadas y/o subcontratadas, ¿por qué no hacer lo mismo con los controles de alcoholemia en las carreteras? ¿Por qué no hacer lo mismo con las enfermeras de los hospitales públicos? Coño, si enfermeras hay montones, así que contratas a una empresa que te ponga las enfermeras y luego ellas verás como curiosamente están de acuerdo en firmar un convenio de empresa en el que se bajen el sueldo. ¿Por qué no hacer lo mismo con los bomberos? Pues si eso lo hace cualquiera e incendios hay muy pocos; tú pones a un Perico subcontratao que te coja el teléfono y al que llame le diga que si nota así como sofoco y mucho humo es que va a ser un incendio y le de hora para apagarlo para el lunes siguiente después de comer pero que avisarán antes de ir. Luego Perico es el representante de los trabajadores y te firma un convenio con salarios del SMI y yastá. En resumen, si una parte del sistema de seguridad contra el terrorismo se puede privatizar, ¿qué no se puede privatizar?

Los trabajadores de la empresa a la que se concedió (se privatizó) el servicio de control de acceso en el aeropuerto de El Prat lo que pedían era fundamentalmente cobrar más (cobran entre 900 y 1.100€) y la contratación de más personal, sobre todo mujeres porque son las únicas que pueden "cachear" a las pasajeras. Pero para conseguir cobrar mas colectivamente solo hay dos formas. La primera es firmar un convenio o acuerdo que así lo diga, pero lo que tienen los convenios es que es necesario que los firmen las dos partes, con lo que si la empresa no quiere no lo firma y no hay convenio ni convenia. Así que solo quedaba la otra posibilidad, que es la huelga de empresa . Recordemos que para convocar una huelga de empresa los trabajadores no necesitan ni el permiso ni el visto bueno de los sindicatos, ni del comité de empresa ni por supuesto de la propia empresa.

Ahí es donde está el "agujero" que a más de uno les gustaría tapar. Dicho de otra forma: igual que los vigilantes del aeropuerto del Prat se han declarado en huelga, se pueden declarar en huelga los trabajadores de cualquier otra empresa. Porque además estamos hablando de que se han declarado en huelga y la han liado parda unos simples vigilantes. Es decir que han dando un ejemplo que cualquier trabajador de cualquier empresa podría pensar en seguir. No es lo mismo que cuando se declaraban en huelga los controladores aéreos, porque entonces los camareros, las limpiadoras y los camioneros podrían pensar que los controladores se podían permitir ese lujo porque cobraban mucho y no eran fácilmente sustituibles. Pero si unos vigilantes de una empresa subcontratada se pueden poner en huelga y liarla, ¿qué trabajador no puede hacer lo mismo?